SLI im Fokus 19.01.2026 12:26:38

Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich am Montagmittag leichter

Der SLI sinkt derzeit.

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,35 Prozent tiefer bei 2 144,62 Punkten. In den Handel ging der SLI 1,03 Prozent schwächer bei 2 151,49 Punkten, nach 2 173,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 144,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 161,92 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 035,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 1 986,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,296 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 128,11 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,18 Prozent auf 602,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 578,20 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,00 Prozent auf 200,20 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 115,58 CHF) und Lindt (-0,36 Prozent auf 11 080,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ams-OSRAM (-5,15 Prozent auf 7,74 CHF), Alcon (-4,13 Prozent auf 61,32 CHF), Straumann (-3,66 Prozent auf 95,78 CHF), Richemont (-3,56 Prozent auf 155,60 CHF) und VAT (-3,12 Prozent auf 490,40 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 200 364 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,973 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 8,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

