Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI im Blick
|
27.08.2026 12:26:54
Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich mittags schwächer
Am Donnerstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,67 Prozent schwächer bei 2 313,79 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,575 Prozent auf 2 316,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 329,43 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 318,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 306,12 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,100 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 291,12 Punkte. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 2 164,87 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 27.08.2025, mit 2 014,44 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,57 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 1,48 Prozent auf 617,40 CHF), Partners Group (+ 1,09 Prozent auf 743,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,83) Prozent auf 80,36 CHF), Sandoz (+ 0,71 Prozent auf 71,16 CHF) und Straumann (+ 0,50 Prozent auf 93,34 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Givaudan (-3,17 Prozent auf 3 266,00 CHF), Kühne + Nagel International (-2,35 Prozent auf 215,70 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 78,58 CHF), Sonova (-1,58 Prozent auf 237,40 CHF) und Lindt (-1,54 Prozent auf 8 950,00 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 315 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,61 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
27.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
27.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: SLI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start (finanzen.at)