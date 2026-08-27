Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich mittags schwächer

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,67 Prozent schwächer bei 2 313,79 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,575 Prozent auf 2 316,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 329,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 318,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 306,12 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,100 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 291,12 Punkte. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 2 164,87 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 27.08.2025, mit 2 014,44 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,57 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 1,48 Prozent auf 617,40 CHF), Partners Group (+ 1,09 Prozent auf 743,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,83) Prozent auf 80,36 CHF), Sandoz (+ 0,71 Prozent auf 71,16 CHF) und Straumann (+ 0,50 Prozent auf 93,34 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Givaudan (-3,17 Prozent auf 3 266,00 CHF), Kühne + Nagel International (-2,35 Prozent auf 215,70 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 78,58 CHF), Sonova (-1,58 Prozent auf 237,40 CHF) und Lindt (-1,54 Prozent auf 8 950,00 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 315 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,61 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at