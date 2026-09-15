ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI-Entwicklung
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15.09.2026 09:29:37
Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter
Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,83 Prozent tiefer bei 2 205,55 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,766 Prozent schwächer bei 2 207,09 Punkten in den Handel, nach 2 224,12 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 205,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 210,02 Punkten lag.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der SLI bei 2 318,31 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 15.06.2026, mit 2 198,27 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 007,72 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,54 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 0,55 Prozent auf 55,30 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 662,50 CHF), Novartis (+ 0,30 Prozent auf 114,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,16 Prozent auf 75,56 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 8 600,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil UBS (-3,62 Prozent auf 41,76 CHF), Julius Bär (-2,66 Prozent auf 72,32 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 628,60 CHF), Sika (-1,69 Prozent auf 177,80 CHF) und Amrize (-1,35 Prozent auf 32,04 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 701 022 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 290,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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