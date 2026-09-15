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SLI-Entwicklung 15.09.2026 09:29:37

Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der SLI notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,83 Prozent tiefer bei 2 205,55 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,766 Prozent schwächer bei 2 207,09 Punkten in den Handel, nach 2 224,12 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 205,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 210,02 Punkten lag.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der SLI bei 2 318,31 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 15.06.2026, mit 2 198,27 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 007,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,54 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 0,55 Prozent auf 55,30 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 662,50 CHF), Novartis (+ 0,30 Prozent auf 114,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,16 Prozent auf 75,56 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 8 600,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil UBS (-3,62 Prozent auf 41,76 CHF), Julius Bär (-2,66 Prozent auf 72,32 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 628,60 CHF), Sika (-1,69 Prozent auf 177,80 CHF) und Amrize (-1,35 Prozent auf 32,04 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 701 022 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 290,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 57,98 -0,85% Alcon AG
Amrize 33,75 -1,26% Amrize
Galderma 162,45 -1,63% Galderma
Julius Bär 76,14 -3,47% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 035,00 -1,04% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 120,46 -0,12% Novartis AG
Partners Group AG 653,20 -4,11% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 379,00 -0,79% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 186,60 -2,91% Sika AG
Swiss Re AG 147,45 0,58% Swiss Re AG
Swisscom AG 703,50 0,43% Swisscom AG
UBS 43,87 -4,15% UBS

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