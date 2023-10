Schwache Performance in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Der SLI gab im SIX-Handel schlussendlich um 0,70 Prozent auf 1 613,33 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,05 Prozent auf 1 607,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 624,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 617,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 599,02 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0,389 Prozent nach. Der SLI lag vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 1 709,24 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 26.07.2023, den Stand von 1 768,70 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.10.2022, einen Stand von 1 641,03 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,03 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 599,02 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 2,03 Prozent auf 2 910,00 CHF), Geberit (+ 0,48 Prozent auf 418,40 CHF), Holcim (+ 0,47 Prozent auf 56,04 CHF), Nestlé (+ 0,33 Prozent auf 98,88 CHF) und Lonza (+ 0,29 Prozent auf 315,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-9,96 Prozent auf 101,25 CHF), Sandoz (-4,87 Prozent auf 24,51 CHF), ams (-4,69 Prozent auf 3,25 CHF), Alcon (-3,00 Prozent auf 62,68 CHF) und Richemont (-2,38 Prozent auf 104,45 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 408 993 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 267,909 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

