Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index im Fokus
|
08.01.2026 09:29:11
Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone
Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,08 Prozent auf 2 160,76 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,086 Prozent auf 2 160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,53 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 161,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 158,36 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,18 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 2 102,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der SLI bei 2 052,74 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 1 961,07 Punkten.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Temenos (+ 0,72 Prozent auf 84,30 CHF), UBS (+ 0,70 Prozent auf 37,62 CHF), Roche (+ 0,62 Prozent auf 340,30 CHF), Schindler (+ 0,39 Prozent auf 307,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,38 Prozent auf 587,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Adecco SA (-6,72 Prozent auf 22,50 CHF), Logitech (-3,71 Prozent auf 77,40 CHF), Julius Bär (-1,99 Prozent auf 64,06 CHF), Partners Group (-1,06 Prozent auf 1 022,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,96 Prozent auf 176,05 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 255 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,084 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Die ams-OSRAM-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
