Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
23.01.2026 09:29:00
Schwache Performance in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels mit Abgaben
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,41 Prozent leichter bei 2 138,17 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,456 Prozent auf 2 137,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,07 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 136,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 138,91 Punkten lag.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,619 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.12.2025, stand der SLI noch bei 2 140,82 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 2 040,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 033,28 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,596 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 1,31 Prozent auf 8,49 CHF), Temenos (+ 0,68 Prozent auf 74,25 CHF), Adecco SA (+ 0,34 Prozent auf 23,34 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 604,00 CHF) und Roche (+ 0,32 Prozent auf 349,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lindt (-1,72 Prozent auf 10 860,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,69 Prozent auf 180,55 CHF), Straumann (-1,55 Prozent auf 96,46 CHF), Holcim (-1,40 Prozent auf 78,78 CHF) und Partners Group (-1,20 Prozent auf 1 069,50 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 128 470 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 295,883 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
