Schwache Performance in Zürich: SMI am Mittwochmittag in der Verlustzone

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,42 Prozent auf 14 133,66 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,668 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 14 191,33 Punkte an der Kurstafel, nach 14 193,92 Punkten am Vortag.

Bei 14 202,94 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 132,18 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,370 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 01.06.2026, mit 13 305,40 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 991,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der SMI auf 11 963,31 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,69 Prozent nach oben. Bei 14 287,62 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,20 Prozent auf 557,80 CHF), Partners Group (+ 1,30 Prozent auf 670,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,56 Prozent auf 197,05 CHF), Sika (+ 0,54 Prozent auf 167,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,18 Prozent auf 87,74 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-2,49 Prozent auf 181,90 CHF), Swisscom (-2,41 Prozent auf 608,50 CHF), Logitech (-1,45 Prozent auf 74,64 CHF), Alcon (-1,06 Prozent auf 54,02 CHF) und Amrize (-0,96 Prozent auf 42,41 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 686 692 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,011 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at