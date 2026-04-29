Schwache Performance in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SMI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,95 Prozent schwächer bei 13 023,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,546 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,368 Prozent fester bei 13 196,32 Punkten in den Handel, nach 13 147,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 205,44 Punkte, das Tagestief hingegen 13 004,15 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,992 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 12 570,26 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 13 147,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der SMI einen Stand von 12 066,69 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,69 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 3,22 Prozent auf 34,35 CHF), Amrize (+ 0,98 Prozent auf 45,38 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 77,02 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 76,68 CHF) und Holcim (-0,44 Prozent auf 72,62 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-4,02 Prozent auf 849,60 CHF), Kühne + Nagel International (-3,86 Prozent auf 181,90 CHF), Swiss Re (-2,62 Prozent auf 124,35 CHF), Alcon (-2,59 Prozent auf 57,94 CHF) und Richemont (-2,11 Prozent auf 145,95 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 10 366 011 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 276,812 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 5,92 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at