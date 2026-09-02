Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 09:11 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,06 Prozent auf 14 326,21 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,644 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,017 Prozent stärker bei 14 337,24 Punkten in den Handel, nach 14 334,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 356,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 319,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,372 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14 346,14 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der SMI noch bei 13 305,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12 088,36 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Life (+ 1,58 Prozent auf 927,20 CHF), Logitech (+ 1,42 Prozent auf 80,26 CHF), Swisscom (+ 0,88 Prozent auf 633,00 CHF), Roche (+ 0,55 Prozent auf 349,40 CHF) und UBS (+ 0,48 Prozent auf 44,35 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Amrize (-2,82 Prozent auf 34,14 CHF), Partners Group (-2,30 Prozent auf 664,00 CHF), Givaudan (-0,74 Prozent auf 3 231,00 CHF), Geberit (-0,57 Prozent auf 562,80 CHF) und Sika (-0,55 Prozent auf 188,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 289 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 298,357 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at