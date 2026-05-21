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Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index im Blick 21.05.2026 09:29:02

Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus

Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus

So bewegt sich der SMI heute.

Um 09:11 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,10 Prozent auf 13 386,37 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,581 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,082 Prozent auf 13 388,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 399,29 Punkten am Vortag.

Bei 13 379,84 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 400,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 2,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, bewegte sich der SMI bei 13 134,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der SMI einen Stand von 13 859,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 380,36 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,05 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swiss Life (+ 0,96 Prozent auf 859,40 CHF), Alcon (+ 0,79 Prozent auf 53,40 CHF), Lonza (+ 0,75 Prozent auf 496,20 CHF), Amrize (+ 0,56 Prozent auf 39,25 CHF) und Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 914,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-1,63 Prozent auf 123,70 CHF), Logitech (-1,08 Prozent auf 80,94 CHF), Holcim (-0,28 Prozent auf 71,94 CHF), Richemont (-0,22 Prozent auf 156,90 CHF) und Swisscom (-0,22 Prozent auf 684,50 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 172 391 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 286,572 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,03 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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SMI 13 386,33 -0,10%

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