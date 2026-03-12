Schwache Performance in Zürich: SMI fällt am Donnerstagmittag

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,72 Prozent tiefer bei 12 865,33 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,579 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,764 Prozent auf 12 859,58 Punkte an der Kurstafel, nach 12 958,59 Punkten am Vortag.

Bei 12 884,09 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 802,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,738 Prozent nach. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der SMI mit 13 529,92 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12 887,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, notierte der SMI bei 12 868,43 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 1,31 Prozent auf 817,40 CHF), Logitech (+ 0,95 Prozent auf 72,36 CHF), Lonza (+ 0,82 Prozent auf 493,60 CHF), Givaudan (+ 0,47 Prozent auf 2 760,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,23 Prozent auf 531,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Life (-3,00 Prozent auf 807,80 CHF), Roche (-2,85 Prozent auf 320,60 CHF), Geberit (-2,16 Prozent auf 551,60 CHF), Swisscom (-1,40 Prozent auf 703,50 CHF) und UBS (-1,39 Prozent auf 29,71 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 041 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 290,757 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

