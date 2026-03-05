Schwache Performance in Zürich: SMI fällt letztendlich

Am Donnerstag fiel der SMI via SIX schlussendlich um 1,57 Prozent auf 13 298,30 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,610 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,302 Prozent auf 13 469,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 510,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 557,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 298,30 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 3,64 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 466,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 936,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, lag der SMI-Kurs bei 13 112,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,385 Prozent. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Partners Group (-0,05 Prozent auf 832,60 CHF), Swiss Life (-0,33 Prozent auf 838,00 CHF), Nestlé (-0,55 Prozent auf 80,14 CHF), Swiss Re (-0,62 Prozent auf 129,05 CHF) und Holcim (-0,80 Prozent auf 67,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Sika (-3,03 Prozent auf 147,10 CHF), Geberit (-2,57 Prozent auf 590,60 CHF), Novartis (-2,24 Prozent auf 124,82 CHF), Lonza (-2,09 Prozent auf 514,60 CHF) und Roche (-2,03 Prozent auf 351,50 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 324 014 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,238 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at