Schwache Performance in Zürich: SMI fällt nachmittags

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:43 Uhr um 0,97 Prozent tiefer bei 12 518,94 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,505 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,028 Prozent auf 12 638,42 Punkte an der Kurstafel, nach 12 641,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 515,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 638,68 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 3,48 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der SMI 14 014,30 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 13 242,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 867,23 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,50 Prozent ein. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,06 Prozent auf 129,05 CHF), Givaudan (+ 0,42 Prozent auf 2 657,00 CHF), Swiss Life (-0,02 Prozent auf 837,40 CHF), Zurich Insurance (-0,22 Prozent auf 546,80 CHF) und Nestlé (-0,47 Prozent auf 75,84 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swisscom (-4,10 Prozent auf 666,50 CHF), Logitech (-3,38 Prozent auf 72,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,13 Prozent auf 62,62 CHF), Holcim (-2,50 Prozent auf 64,62 CHF) und Kühne + Nagel International (-2,41 Prozent auf 171,75 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 561 741 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 271,247 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at