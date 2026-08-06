Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SIX-Handel im Blick
|
06.08.2026 17:58:54
Schwache Performance in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels
Der SMI fiel im SIX-Handel letztendlich um 0,23 Prozent auf 14 518,75 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,680 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,548 Prozent auf 14 631,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 551,56 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 646,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 513,38 Punkten.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14 302,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 283,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11 755,32 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,60 Prozent nach oben. Bei 14 656,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 4,38 Prozent auf 643,00 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 566,60 CHF), Swiss Life (+ 0,80 Prozent auf 954,60 CHF), Swiss Re (+ 0,66 Prozent auf 137,15 CHF) und Novartis (+ 0,58 Prozent auf 125,18 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Zurich Insurance (-3,00 Prozent auf 589,00 CHF), Sika (-2,15 Prozent auf 191,30 CHF), Amrize (-1,74 Prozent auf 41,81 CHF), UBS (-0,65 Prozent auf 43,05 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,60 Prozent auf 200,10 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 706 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 304,964 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus
Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amrize
|
07.08.26
|Aktien Schweiz gut behauptet - Amrize brechen ein (Dow Jones)
|
07.08.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SLI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,52
|-0,14%
|Amrize
|40,19
|-9,46%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|213,60
|0,28%
|Lonza AG (N)
|613,40
|1,72%
|Novartis AG
|135,38
|1,77%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Sika AG
|207,40
|2,27%
|Swiss Life AG (N)
|1 023,50
|0,99%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
|UBS
|46,42
|1,53%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|637,40
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 552,30
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.