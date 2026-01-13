Schwache Performance in Zürich: SMI fällt zurück

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,62 Prozent leichter bei 13 343,92 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,552 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,199 Prozent schwächer bei 13 400,20 Punkten in den Handel, nach 13 426,98 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 416,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 331,59 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 887,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der SMI mit 12 484,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der SMI einen Stand von 11 701,72 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 4,61 Prozent auf 222,40 CHF), Richemont (+ 1,03 Prozent auf 177,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,98 Prozent auf 179,80 CHF), Alcon (+ 0,90 Prozent auf 65,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,56 Prozent auf 60,98 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Sika (-8,74 Prozent auf 150,35 CHF), Swiss Life (-1,94 Prozent auf 870,60 CHF), Holcim (-1,61 Prozent auf 78,06 CHF), Roche (-1,31 Prozent auf 338,00 CHF) und Swisscom (-0,94 Prozent auf 582,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 618 183 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,718 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

