Schwache Performance in Zürich: SMI legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Am Montag tendiert der SMI um 12:11 Uhr via SIX 0,69 Prozent schwächer bei 10 277,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,182 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,086 Prozent höher bei 10 357,51 Punkten in den Handel, nach 10 348,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 251,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 369,42 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, den Stand von 11 014,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der SMI auf 11 207,38 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, notierte der SMI bei 10 418,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 6,39 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 0,76 Prozent auf 55,34 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,61 Prozent auf 29,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,20 Prozent auf 248,00 CHF), Roche (-0,36 Prozent auf 238,15 CHF) und Geberit (-0,38 Prozent auf 415,30 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Partners Group (-2,42 Prozent auf 927,20 CHF), Lonza (-2,37 Prozent auf 325,00 CHF), Sika (-1,94 Prozent auf 212,80 CHF), Givaudan (-1,92 Prozent auf 2 815,00 CHF) und Logitech (-1,75 Prozent auf 60,56 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 105 990 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 269,567 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at