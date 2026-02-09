Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

Index-Performance im Blick 09.02.2026 12:27:00

Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus

SMI-Handel aktuell.

SMI-Handel aktuell.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 13 501,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,588 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,086 Prozent fester bei 13 514,63 Punkten in den Handel, nach 13 503,06 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 542,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 478,49 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der SMI 13 421,82 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 593,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,92 Prozent. Bei 13 587,80 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,12 Prozent auf 189,05 CHF), Holcim (+ 1,02 Prozent auf 77,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 67,42 CHF), Richemont (+ 0,71 Prozent auf 156,55 CHF) und Novartis (+ 0,70 Prozent auf 120,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Givaudan (-0,81 Prozent auf 3 070,00 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 33,60 CHF), Roche (-0,65 Prozent auf 354,10 CHF), Lonza (-0,62 Prozent auf 514,00 CHF) und Swisscom (-0,60 Prozent auf 658,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 998 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,20 erwartet. Mit 5,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Novartis AG

12:42 Novartis Halten DZ BANK
06.02.26 Novartis Neutral UBS AG
05.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Novartis Neutral UBS AG
04.02.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
