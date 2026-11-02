Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index-Performance im Blick
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02.11.2026 15:58:46
Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 14 759,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,709 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,621 Prozent leichter bei 14 718,69 Punkten in den Handel, nach 14 810,66 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 793,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 703,70 Einheiten.
SMI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SMI 13 660,92 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 346,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 234,50 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,41 Prozent. Bei 14 861,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 3,07 Prozent auf 34,89 CHF), Holcim (+ 2,64 Prozent auf 70,78 CHF), Logitech (+ 1,71 Prozent auf 79,60 CHF), Sika (+ 1,59 Prozent auf 181,95 CHF) und Geberit (+ 1,53 Prozent auf 583,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-1,98 Prozent auf 395,40 CHF), Novartis (-1,49 Prozent auf 131,78 CHF), Zurich Insurance (-0,58 Prozent auf 622,00 CHF), Galderma (-0,57 Prozent auf 191,75 CHF) und Swiss Re (-0,36 Prozent auf 152,80 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 449 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,709 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,12 erwartet. Mit 7,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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15:58
|Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
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15:58
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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28.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SMI am Mittag steigen (finanzen.at)
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26.10.26
|SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|77,76
|1,57%
|Amrize
|38,42
|3,78%
|Galderma
|208,00
|-0,48%
|Geberit AG (N)
|638,00
|2,34%
|Holcim AG
|77,88
|4,12%
|Logitech S.A.
|86,26
|0,89%
|Novartis AG
|143,38
|-0,47%
|Partners Group AG
|714,20
|2,73%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|432,20
|-0,38%
|Sika AG
|200,90
|3,34%
|Swiss Re AG
|166,75
|0,72%
|UBS
|43,34
|1,55%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|677,80
|-0,09%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 801,61
|-0,06%
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