Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Index-Performance im Blick 02.11.2026 15:58:46

Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus

Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus

SMI-Handel aktuell.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 14 759,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,709 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,621 Prozent leichter bei 14 718,69 Punkten in den Handel, nach 14 810,66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 793,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 703,70 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SMI 13 660,92 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 346,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 234,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,41 Prozent. Bei 14 861,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 3,07 Prozent auf 34,89 CHF), Holcim (+ 2,64 Prozent auf 70,78 CHF), Logitech (+ 1,71 Prozent auf 79,60 CHF), Sika (+ 1,59 Prozent auf 181,95 CHF) und Geberit (+ 1,53 Prozent auf 583,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-1,98 Prozent auf 395,40 CHF), Novartis (-1,49 Prozent auf 131,78 CHF), Zurich Insurance (-0,58 Prozent auf 622,00 CHF), Galderma (-0,57 Prozent auf 191,75 CHF) und Swiss Re (-0,36 Prozent auf 152,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 449 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,709 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,12 erwartet. Mit 7,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 77,76 1,57% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 38,42 3,78% Amrize
Galderma 208,00 -0,48% Galderma
Geberit AG (N) 638,00 2,34% Geberit AG (N)
Holcim AG 77,88 4,12% Holcim AG
Logitech S.A. 86,26 0,89% Logitech S.A.
Novartis AG 143,38 -0,47% Novartis AG
Partners Group AG 714,20 2,73% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 432,20 -0,38% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 200,90 3,34% Sika AG
Swiss Re AG 166,75 0,72% Swiss Re AG
UBS 43,34 1,55% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 677,80 -0,09% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 801,61 -0,06%

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