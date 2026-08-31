Schwache Performance in Zürich: SMI notiert am Montagmittag im Minus

Am Montag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 14 343,78 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,664 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 379,70 Zählern und damit 0,139 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 399,77 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 14 342,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 412,97 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 14 346,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 542,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 187,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,28 Prozent zu Buche. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 0,35 Prozent auf 80,16 CHF), Swisscom (+ 0,32 Prozent auf 631,00 CHF), Amrize (+ 0,28 Prozent auf 36,00 CHF), Sika (+ 0,26 Prozent auf 193,50 CHF) und Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 141,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Holcim (-1,48 Prozent auf 71,94 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 355,30 CHF), Lonza (-0,86 Prozent auf 578,80 CHF), Givaudan (-0,81 Prozent auf 3 295,00 CHF) und Partners Group (-0,64 Prozent auf 744,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 738 232 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 304,414 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Mit 6,10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at