SMI

15 118,69
64,83
0,43 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung 11.11.2026 12:26:35

Schwache Performance in Zürich: SMI notiert im Minus

Schwache Performance in Zürich: SMI notiert im Minus

Der SMI notiert am Mittag im negativen Bereich.

Um 12:08 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,29 Prozent auf 14 994,61 Punkte an der SMI-Kurstafel. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,721 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,200 Prozent schwächer bei 15 007,89 Punkten, nach 15 037,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 986,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 077,00 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 13 787,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 575,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 702,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,19 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 092,56 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 70,86 CHF), Logitech (+ 2,47 Prozent auf 82,16 CHF), Galderma (+ 1,25 Prozent auf 190,90 CHF), Amrize (+ 0,78 Prozent auf 34,72 CHF) und Sandoz (+ 0,24 Prozent auf 83,58 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-5,79 Prozent auf 58,30 CHF), Swiss Life (-2,20 Prozent auf 968,80 CHF), Novartis (-0,92 Prozent auf 133,24 CHF), Geberit (-0,91 Prozent auf 590,20 CHF) und Roche (-0,77 Prozent auf 398,70 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 959 944 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 75,90 -0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 65,46 0,58% Alcon AG
Amrize 37,71 0,75% Amrize
Galderma 211,00 -0,09% Galderma
Geberit AG (N) 644,80 0,34% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 91,38 0,99% Logitech S.A.
Novartis AG 145,36 0,47% Novartis AG
Partners Group AG 716,00 0,85% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 439,38 0,92% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 93,56 1,70% Sandoz
Swiss Life AG (N) 1 065,50 0,33% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 164,25 0,18% Swiss Re AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 15 103,15 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen