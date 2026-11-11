Schwache Performance in Zürich: SMI notiert im Minus

Um 12:08 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,29 Prozent auf 14 994,61 Punkte an der SMI-Kurstafel. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,721 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,200 Prozent schwächer bei 15 007,89 Punkten, nach 15 037,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 986,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 077,00 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 13 787,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 575,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 702,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,19 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 092,56 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 70,86 CHF), Logitech (+ 2,47 Prozent auf 82,16 CHF), Galderma (+ 1,25 Prozent auf 190,90 CHF), Amrize (+ 0,78 Prozent auf 34,72 CHF) und Sandoz (+ 0,24 Prozent auf 83,58 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-5,79 Prozent auf 58,30 CHF), Swiss Life (-2,20 Prozent auf 968,80 CHF), Novartis (-0,92 Prozent auf 133,24 CHF), Geberit (-0,91 Prozent auf 590,20 CHF) und Roche (-0,77 Prozent auf 398,70 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 959 944 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at