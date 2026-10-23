Schwache Performance in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus

Der SMI setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 14 511,55 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,684 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,172 Prozent auf 14 572,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 547,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14 485,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 552,72 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SMI 13 921,72 Punkte auf. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 23.07.2026, mit 14 214,95 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 557,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,54 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 4,94 Prozent auf 66,74 CHF), Amrize (+ 1,80 Prozent auf 32,78 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 91,54 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 618,40 CHF) und UBS (+ 0,29 Prozent auf 38,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sika (-1,65 Prozent auf 181,45 CHF), Richemont (-1,39 Prozent auf 170,05 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,57 CHF), Novartis (-0,64 Prozent auf 128,06 CHF) und Alcon (-0,59 Prozent auf 57,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 633 767 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 338,120 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at