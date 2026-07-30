Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich leichter

Der SMI zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 14 424,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,689 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,399 Prozent auf 14 428,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14 486,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 415,07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 535,18 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,116 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 193,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, stand der SMI noch bei 13 136,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 931,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,89 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,77 Prozent auf 75,70 CHF), Givaudan (+ 1,64 Prozent auf 3 348,00 CHF), Amrize (+ 1,43 Prozent auf 41,15 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,42 Prozent auf 207,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 77,24 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-3,73 Prozent auf 84,54 CHF), Roche (-1,96 Prozent auf 354,60 CHF), Novartis (-1,54 Prozent auf 127,74 CHF), UBS (-1,54 Prozent auf 42,16 CHF) und Partners Group (-1,32 Prozent auf 674,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 584 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 313,425 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at