Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende leichter

So bewegte sich der SMI am Mittwoch letztendlich

Zum Handelsschluss bewegte sich der SMI im SIX-Handel 1,30 Prozent tiefer bei 14 174,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,675 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,726 Prozent schwächer bei 14 256,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 360,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14 111,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 259,26 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 1,75 Prozent zurück. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 13 320,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, notierte der SMI bei 13 113,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 970,65 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,00 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 0,41 Prozent auf 615,00 CHF), Logitech (+ 0,26 Prozent auf 78,04 CHF), Swiss Re (-0,15 Prozent auf 132,65 CHF), Lonza (-0,24 Prozent auf 573,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 610,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Sika (-5,09 Prozent auf 162,25 CHF), Holcim (-3,97 Prozent auf 72,98 CHF), Geberit (-3,35 Prozent auf 513,60 CHF), Givaudan (-3,05 Prozent auf 3 428,00 CHF) und Richemont (-2,35 Prozent auf 180,85 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 711 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,381 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at