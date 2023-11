Schwache Performance in Zürich: SMI sackt ab

Der SMI zeigt sich am Freitag in Rot.

Am Freitag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,66 Prozent auf 10 574,75 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,176 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,356 Prozent tiefer bei 10 607,05 Punkten, nach 10 644,99 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 645,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 570,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,202 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der SMI einen Wert von 11 001,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bewegte sich der SMI bei 11 149,79 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 11 120,49 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,68 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten registriert.

SMI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1,35 Prozent auf 3 152,00 CHF), Swisscom (+ 0,54 Prozent auf 518,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,25 Prozent auf 433,10 CHF), Holcim (+ 0,17 Prozent auf 59,74 CHF) und Nestlé (+ 0,02 Prozent auf 99,93 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Richemont (-6,57 Prozent auf 105,15 CHF), Lonza (-1,83 Prozent auf 333,00 CHF), Sika (-1,66 Prozent auf 225,60 CHF), Geberit (-1,50 Prozent auf 458,30 CHF) und Alcon (-1,42 Prozent auf 65,38 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 024 929 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,895 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,79 zu Buche schlagen. Mit 6,28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

