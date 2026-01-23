Schwache Performance in Zürich: SMI schwächelt am Freitagnachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,91 Prozent tiefer bei 13 107,58 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,530 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,392 Prozent tiefer bei 13 176,56 Punkten, nach 13 228,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 102,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 212,06 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 1,44 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 13 242,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, stand der SMI noch bei 12 557,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der SMI einen Wert von 12 265,40 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,05 Prozent nach unten. Bei 13 528,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 063,67 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 0,25 Prozent auf 603,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 59,52 CHF), Novartis (-0,05 Prozent auf 115,04 CHF), Swiss Re (-0,57 Prozent auf 122,50 CHF) und Roche (-0,57 Prozent auf 345,90 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swiss Life (-2,36 Prozent auf 826,40 CHF), Holcim (-2,35 Prozent auf 78,02 CHF), Alcon (-2,07 Prozent auf 63,34 CHF), Kühne + Nagel International (-1,96 Prozent auf 180,05 CHF) und Zurich Insurance (-1,84 Prozent auf 544,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 134 321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 295,883 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,56 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at