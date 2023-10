Schwache Performance in Zürich: SMI startet in der Verlustzone

Am Freitag steht der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,04 Prozent im Minus bei 10 975,52 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,247 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,178 Prozent auf 10 960,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10 979,77 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 975,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 960,26 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 976,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 021,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 227,90 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,028 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 395,33 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 1,83 Prozent auf 99,14 CHF), Holcim (+ 0,86 Prozent auf 58,78 CHF), Richemont (+ 0,69 Prozent auf 109,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 33,66 CHF) und Swisscom (+ 0,48 Prozent auf 547,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Alcon (-1,73 Prozent auf 66,92 CHF), Lonza (-1,60 Prozent auf 424,70 CHF), Sonova (-1,18 Prozent auf 217,50 CHF), Givaudan (-1,07 Prozent auf 2 879,00 CHF) und Partners Group (-0,67 Prozent auf 1 038,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Swiss Re-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 206 348 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 284,543 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at