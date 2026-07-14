Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,20 Prozent schwächer bei 14 237,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,824 Prozent leichter bei 14 148,60 Punkten, nach 14 266,18 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 263,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 114,37 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 13 708,02 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 13 269,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 939,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 464,53 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (+ 1,96 Prozent auf 43,07 CHF), Amrize (+ 1,85 Prozent auf 41,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 85,08 CHF), Swiss Re (+ 0,48 Prozent auf 135,25 CHF) und Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 941,80 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Alcon (-2,54 Prozent auf 54,48 CHF), Logitech (-2,51 Prozent auf 81,48 CHF), Novartis (-1,51 Prozent auf 122,70 CHF), Roche (-1,30 Prozent auf 326,40 CHF) und Givaudan (-1,08 Prozent auf 3 383,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 145 414 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 288,832 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at