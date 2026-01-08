Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Index im Blick
|
08.01.2026 12:27:03
Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Mittag Verluste
Um 12:09 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 13 312,05 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,539 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,056 Prozent höher bei 13 331,55 Punkten, nach 13 324,03 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 301,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 362,57 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,895 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12 981,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 648,11 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 11 876,21 Punkten.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,16 Prozent auf 169,95 CHF), UBS (+ 1,12 Prozent auf 37,78 CHF), Roche (+ 0,35) Prozent auf 339,40 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 3 128,00 CHF) und Geberit (+ 0,16 Prozent auf 636,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-5,90 Prozent auf 75,64 CHF), Partners Group (-3,00 Prozent auf 1 002,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,74 Prozent auf 174,65 CHF), Sika (-1,50 Prozent auf 160,90 CHF) und Alcon (-1,49 Prozent auf 63,68 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 915 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 282,084 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SMI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:27
|Verluste in Europa: STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert am Mittag (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|64,78
|-1,55%
|Alcon AG
|68,36
|-2,26%
|Geberit AG (N)
|683,60
|2,67%
|Givaudan AG
|3 356,00
|-0,62%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|186,75
|-2,43%
|Logitech S.A.
|80,88
|-3,65%
|Partners Group AG
|1 075,50
|-3,24%
|Richemont
|182,20
|-2,10%
|Roche AG (Genussschein)
|338,80
|0,18%
|Sika AG
|172,65
|-1,90%
|Swiss Re AG
|137,15
|-1,33%
|UBS
|40,61
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 301,80
|-0,17%