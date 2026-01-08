Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Mittag Verluste

Um 12:09 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 13 312,05 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,539 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,056 Prozent höher bei 13 331,55 Punkten, nach 13 324,03 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 301,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 362,57 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,895 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12 981,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 648,11 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 11 876,21 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,16 Prozent auf 169,95 CHF), UBS (+ 1,12 Prozent auf 37,78 CHF), Roche (+ 0,35) Prozent auf 339,40 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 3 128,00 CHF) und Geberit (+ 0,16 Prozent auf 636,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-5,90 Prozent auf 75,64 CHF), Partners Group (-3,00 Prozent auf 1 002,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,74 Prozent auf 174,65 CHF), Sika (-1,50 Prozent auf 160,90 CHF) und Alcon (-1,49 Prozent auf 63,68 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 915 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 282,084 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at