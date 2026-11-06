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SIX-Handel im Fokus 06.11.2026 12:27:06

Schwache Performance in Zürich: SMI verliert

Schwache Performance in Zürich: SMI verliert

Anleger in Zürich treten am Freitag den Rückzug an.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 2,39 Prozent leichter bei 14 610,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,742 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,78 Prozent leichter bei 14 701,05 Punkten in den Handel, nach 14 967,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 759,70 Punkte, das Tagestief hingegen 14 607,14 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,737 Prozent zurück. Der SMI wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 13 788,93 Punkten auf. Der SMI stand vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 14 518,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 298,86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,29 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (-0,60 Prozent auf 79,82 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 39,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,04 Prozent auf 66,80 CHF), Amrize (-1,09 Prozent auf 34,46 CHF) und Partners Group (-1,75 Prozent auf 663,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-3,96 Prozent auf 152,90 CHF), Alcon (-3,15 Prozent auf 60,80 CHF), Galderma (-3,15 Prozent auf 189,00 CHF), Richemont (-2,92 Prozent auf 166,30 CHF) und Novartis (-2,77 Prozent auf 130,40 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 077 466 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 344,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 6,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 67,06 -1,64% Alcon AG
Amrize 37,54 -1,03% Amrize
Galderma 208,50 -1,42% Galderma
Logitech S.A. 86,64 -1,19% Logitech S.A.
Novartis AG 145,66 0,59% Novartis AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,73 0,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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