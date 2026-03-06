Schwache Performance in Zürich: SMI verliert zum Handelsstart

Der SMI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 13 239,42 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,623 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 13 288,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13 298,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 289,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 239,42 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 4,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der SMI einen Wert von 13 503,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 936,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der SMI einen Wert von 13 029,39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,060 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,22 Prozent auf 145,30 CHF), Partners Group (+ 0,84 Prozent auf 839,60 CHF), Sika (+ 0,71 Prozent auf 148,15 CHF), Logitech (+ 0,71 Prozent auf 70,78 CHF) und Alcon (+ 0,65 Prozent auf 64,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Roche (-2,42 Prozent auf 343,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,99 Prozent auf 175,20 CHF), Novartis (-0,98 Prozent auf 123,60 CHF), Swiss Life (-0,33 Prozent auf 835,20 CHF) und Nestlé (-0,09 Prozent auf 80,07 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 226 219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 315,155 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

