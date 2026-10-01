ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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SMI-Performance im Blick 01.10.2026 12:27:26

Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag leichter

Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag leichter

Der SMI gibt am Mittag nach.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 1,26 Prozent leichter bei 13 656,28 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,568 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,794 Prozent tiefer bei 13 720,53 Punkten, nach 13 830,34 Punkten am Vortag.

Bei 13 620,75 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 720,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 2,70 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Stand von 14 334,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 114,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 360,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,09 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 79,88 CHF), Logitech (+ 0,57 Prozent auf 84,90 CHF), Amrize (-0,48 Prozent auf 31,22 CHF), Roche (-0,66 Prozent auf 346,80 CHF) und Alcon (-0,67 Prozent auf 53,62 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Richemont (-2,99 Prozent auf 173,75 CHF), UBS (-2,11 Prozent auf 39,44 CHF), Sandoz (-1,95 Prozent auf 69,48 CHF), Novartis (-1,68 Prozent auf 117,94 CHF) und Nestlé (-1,66 Prozent auf 74,76 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 605 862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 293,432 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,86 1,43% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,84 -0,77% Alcon AG
Amrize 33,13 0,18% Amrize
Logitech S.A. 90,02 1,01% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 79,38 -1,06% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 125,22 -0,48% Novartis AG
Partners Group AG 634,20 0,03% Partners Group AG
Richemont 184,90 -1,68% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 368,20 0,19% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 73,42 -2,16% Sandoz
Swiss Re AG 146,00 0,41% Swiss Re AG
UBS 41,95 -1,46% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 670,43 -1,16%

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