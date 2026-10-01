ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Performance im Blick
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01.10.2026 12:27:26
Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag leichter
Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 1,26 Prozent leichter bei 13 656,28 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,568 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,794 Prozent tiefer bei 13 720,53 Punkten, nach 13 830,34 Punkten am Vortag.
Bei 13 620,75 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 720,53 Punkten den höchsten Stand markierte.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 2,70 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Stand von 14 334,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 114,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 360,13 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,09 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 79,88 CHF), Logitech (+ 0,57 Prozent auf 84,90 CHF), Amrize (-0,48 Prozent auf 31,22 CHF), Roche (-0,66 Prozent auf 346,80 CHF) und Alcon (-0,67 Prozent auf 53,62 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Richemont (-2,99 Prozent auf 173,75 CHF), UBS (-2,11 Prozent auf 39,44 CHF), Sandoz (-1,95 Prozent auf 69,48 CHF), Novartis (-1,68 Prozent auf 117,94 CHF) und Nestlé (-1,66 Prozent auf 74,76 CHF).
Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 605 862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 293,432 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,86
|1,43%
|Alcon AG
|56,84
|-0,77%
|Amrize
|33,13
|0,18%
|Logitech S.A.
|90,02
|1,01%
|Nestlé SA (Nestle)
|79,38
|-1,06%
|Novartis AG
|125,22
|-0,48%
|Partners Group AG
|634,20
|0,03%
|Richemont
|184,90
|-1,68%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|368,20
|0,19%
|Sandoz
|73,42
|-2,16%
|Swiss Re AG
|146,00
|0,41%
|UBS
|41,95
|-1,46%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 670,43
|-1,16%
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