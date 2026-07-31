Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Freitag verlor der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,32 Prozent auf 14 346,14 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 14 452,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 392,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 324,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 541,42 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,659 Prozent abwärts. Der SMI bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 14 193,92 Punkten. Der SMI stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 13 136,27 Punkten. Der SMI wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, mit 11 836,00 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,29 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sika (+ 1,11 Prozent auf 181,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,09 Prozent auf 79,52 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,88) Prozent auf 205,70 CHF), Geberit (+ 0,42 Prozent auf 532,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,40 Prozent auf 954,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Holcim (-2,76 Prozent auf 73,34 CHF), Givaudan (-1,73 Prozent auf 3 230,00 CHF), Nestlé (-1,66 Prozent auf 81,01 CHF), Lonza (-1,40 Prozent auf 562,20 CHF) und Alcon (-1,32 Prozent auf 55,38 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 235 585 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,768 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at