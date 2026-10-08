Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Der SMI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:10 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 1,04 Prozent auf 13 664,95 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,578 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,644 Prozent schwächer bei 13 719,56 Punkten, nach 13 808,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 720,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 664,89 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,182 Prozent abwärts. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 14 057,61 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 14 174,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 648,11 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,15 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 0,24 Prozent auf 144,10 CHF), Zurich Insurance (-0,28 Prozent auf 571,40 CHF), Nestlé (-0,60 Prozent auf 75,11 CHF), Logitech (-0,64 Prozent auf 84,50 CHF) und Swiss Life (-0,65 Prozent auf 887,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-2,00 Prozent auf 169,15 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 353,90 CHF), Sika (-1,67 Prozent auf 170,85 CHF), Alcon (-1,52 Prozent auf 51,90 CHF) und Holcim (-1,35 Prozent auf 62,82 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 139 237 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,46 erwartet. Mit 7,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at