Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels leichter

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:13 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 12 628,26 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,505 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,028 Prozent leichter bei 12 638,42 Punkten, nach 12 641,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 638,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 619,18 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 4,39 Prozent zu. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 13 242,80 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 12 867,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,67 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 0,47 Prozent auf 29,68 CHF), Nestlé (+ 0,46 Prozent auf 76,55 CHF), Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 128,25 CHF), Swiss Life (+ 0,33 Prozent auf 840,40 CHF) und Novartis (+ 0,32 Prozent auf 119,90 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swisscom (-3,31 Prozent auf 672,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,86 Prozent auf 63,44 CHF), Logitech (-1,63 Prozent auf 73,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,97 Prozent auf 174,30 CHF) und Holcim (-0,81 Prozent auf 65,74 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 168 622 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,247 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at