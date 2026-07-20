Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Am Montag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,55 Prozent tiefer bei 14 264,24 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,677 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,662 Prozent auf 14 248,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 343,70 Punkten am Vortag.

Bei 14 240,85 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 265,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 13 774,02 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 20.04.2026, einen Stand von 13 284,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 982,91 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 0,15 Prozent auf 685,60 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 194,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,15 Prozent auf 79,08 CHF), Lonza (-0,18 Prozent auf 566,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,24 Prozent auf 209,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Amrize (-1,49 Prozent auf 40,41 CHF), Givaudan (-1,34 Prozent auf 3 376,00 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 518,60 CHF), Nestlé (-0,88 Prozent auf 84,80 CHF) und Novartis (-0,83 Prozent auf 123,96 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 238 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,984 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at