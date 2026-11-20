Das macht das Börsenbarometer in Zürich am fünften Tag der Woche.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 14 700,83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,710 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,185 Prozent auf 14 694,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14 721,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 680,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 721,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 3,07 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 14 478,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SMI 14 368,16 Punkte auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 12 543,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 85,44 CHF), Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 149,60 CHF), Novartis (+ 0,96 Prozent auf 128,46 CHF), Givaudan (+ 0,86 Prozent auf 4 089,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,72 Prozent auf 639,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,22 Prozent auf 66,02 CHF), UBS (-1,98 Prozent auf 37,65 CHF), Richemont (-1,64 Prozent auf 174,25 CHF), Sika (-1,18 Prozent auf 183,80 CHF) und Alcon (-0,95 Prozent auf 62,72 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 426 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 346,825 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at