Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag

Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,40 Prozent auf 2 130,59 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,577 Prozent auf 2 148,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 160,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 152,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 128,79 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 2 100,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2 215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 1 992,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,948 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,91 Prozent auf 97,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,94 Prozent auf 182,05 CHF), UBS (+ 0,43 Prozent auf 37,20 CHF), Julius Bär (+ 0,03 Prozent auf 64,04 CHF) und Partners Group (-0,17 Prozent auf 825,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-3,14 Prozent auf 591,60 CHF), Sika (-2,94 Prozent auf 148,80 CHF), Helvetia Baloise (-2,86 Prozent auf 197,20 CHF), Novartis (-2,61 Prozent auf 114,74 CHF) und Geberit (-2,57 Prozent auf 500,20 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 722 179 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 287,214 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at