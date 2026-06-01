Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Kursentwicklung im Fokus
|
01.06.2026 15:59:17
Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag
Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,40 Prozent auf 2 130,59 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,577 Prozent auf 2 148,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 160,78 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 152,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 128,79 Punkten.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 2 100,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2 215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 1 992,34 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,948 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,91 Prozent auf 97,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,94 Prozent auf 182,05 CHF), UBS (+ 0,43 Prozent auf 37,20 CHF), Julius Bär (+ 0,03 Prozent auf 64,04 CHF) und Partners Group (-0,17 Prozent auf 825,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-3,14 Prozent auf 591,60 CHF), Sika (-2,94 Prozent auf 148,80 CHF), Helvetia Baloise (-2,86 Prozent auf 197,20 CHF), Novartis (-2,61 Prozent auf 114,74 CHF) und Geberit (-2,57 Prozent auf 500,20 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 722 179 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 287,214 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
17:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59