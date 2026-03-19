Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SMI am Nachmittag

Um 15:42 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 1,94 Prozent auf 12 518,03 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,557 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,16 Prozent auf 12 617,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 765,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 651,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 476,13 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2,41 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SMI einen Wert von 13 799,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 171,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, erreichte der SMI einen Wert von 13 040,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,51 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 476,13 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,18 Prozent auf 71,98 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 710,50 CHF), Alcon (-0,27 Prozent auf 59,74 CHF), Kühne + Nagel International (-1,05 Prozent auf 169,95 CHF) und Nestlé (-1,05 Prozent auf 77,15 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Sika (-6,10 Prozent auf 127,00 CHF), Amrize (-3,76 Prozent auf 42,44 CHF), Geberit (-3,67 Prozent auf 529,60 CHF), Richemont (-3,50 Prozent auf 132,50 CHF) und Partners Group (-2,90 Prozent auf 804,00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 098 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 276,020 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at