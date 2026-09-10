Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 13 798,76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,616 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,155 Prozent auf 13 826,03 Punkte an der Kurstafel, nach 13 804,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 849,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 757,97 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 3,05 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 633,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 463,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 217,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,16 Prozent. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 1,53 Prozent auf 136,40 CHF), Novartis (+ 1,47 Prozent auf 113,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,81 Prozent auf 212,50 CHF), Holcim (+ 0,78 Prozent auf 72,10 CHF) und Lonza (+ 0,71 Prozent auf 541,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-1,68 Prozent auf 54,96 CHF), Richemont (-1,37 Prozent auf 172,70 CHF), UBS (-1,01 Prozent auf 44,12 CHF), Roche (-0,89 Prozent auf 344,60 CHF) und Givaudan (-0,81 Prozent auf 3 170,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 028 567 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 296,223 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at