Schwache Performance in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Montagmittag

Am Montag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,42 Prozent leichter bei 2 127,14 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,840 Prozent leichter bei 2 118,14 Punkten, nach 2 136,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 127,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 114,82 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 101,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 2 078,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 019,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 1,08 Prozent auf 9 355,00 CHF), Galderma (+ 1,02 Prozent auf 163,15 CHF), Givaudan (+ 0,73 Prozent auf 2 890,00 CHF), Swisscom (+ 0,54 Prozent auf 652,50 CHF) und Alcon (+ 0,34 Prozent auf 53,30 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sika (-1,61 Prozent auf 146,95 CHF), Geberit (-1,49 Prozent auf 501,00 CHF), Holcim (-1,45 Prozent auf 73,36 CHF), Sonova (-1,44 Prozent auf 205,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,23 Prozent auf 82,08 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 167 770 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 283,308 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at