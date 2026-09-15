Schwache Performance in Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags

Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,83 Prozent leichter bei 2 205,70 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,766 Prozent tiefer bei 2 207,09 Punkten, nach 2 224,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 210,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 189,31 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SLI mit 2 318,31 Punkten berechnet. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Stand von 2 198,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2 007,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,54 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 0,83 Prozent auf 665,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,77 Prozent auf 598,60 CHF), Swiss Re (+ 0,51 Prozent auf 139,15 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,38 Prozent auf 212,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,37 Prozent auf 75,72 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil UBS (-3,02 Prozent auf 42,02 CHF), Partners Group (-2,68 Prozent auf 624,20 CHF), Julius Bär (-2,29 Prozent auf 72,60 CHF), Sika (-1,74 Prozent auf 177,70 CHF) und Logitech (-1,61 Prozent auf 80,68 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 332 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 290,528 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at