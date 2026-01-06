Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Mittag

So bewegt sich der SPI heute.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent schwächer bei 18 190,58 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,349 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,180 Prozent höher bei 18 275,05 Punkten in den Handel, nach 18 242,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 291,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 179,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 17 777,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der SPI mit 17 292,08 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, erreichte der SPI einen Wert von 15 616,72 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 15,56 Prozent auf 52,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,45 Prozent auf 1,65 CHF), DocMorris (+ 5,34 Prozent auf 6,31 CHF), Kudelski (+ 4,84 Prozent auf 1,30 CHF) und Molecular Partners (+ 3,24 Prozent auf 3,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), StarragTornos (-5,52 Prozent auf 29,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,00 Prozent auf 6,65 CHF), Evolva (-4,94 Prozent auf 0,77 CHF) und GAM (-4,33 Prozent auf 0,13 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die Idorsia-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 174 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 287,635 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

