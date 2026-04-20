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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Marktbericht 20.04.2026 15:58:57

Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Montagnachmittag

Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Montagnachmittag

Der SPI zeigt sich am Montagnachmittag schwächer.

Am Montag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,82 Prozent auf 18 720,14 Punkte nach unten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,799 Prozent auf 18 724,08 Punkte an der Kurstafel, nach 18 874,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 653,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 757,94 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.03.2026, stand der SPI noch bei 17 202,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 198,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der SPI einen Wert von 15 705,01 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,62 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,22 Prozent auf 0,11 CHF), Peach Property Group (+ 6,80 Prozent auf 5,34 CHF), DocMorris (+ 6,66 Prozent auf 7,05 CHF), Molecular Partners (+ 4,89 Prozent auf 3,43 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,08 Prozent auf 51,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen GAM (-8,22 Prozent auf 0,08 CHF), Evolva (-7,39 Prozent auf 0,85 CHF), Adecco SA (-6,23 Prozent auf 18,67 CHF), Schlatter Industries (-5,76 Prozent auf 18,00 CHF) und Phoenix Mecano (-5,66 Prozent auf 417,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 764 729 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287,225 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adecco SA 20,60 -5,16% Adecco SA
Bystronic (ex Conzzeta) 232,00 0,00% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 23,90 2,14% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 7,81 8,93% DocMorris AG (ex Zur Rose)
Evolva Holding AG 0,94 -3,09% Evolva Holding AG
GAM AG 0,09 -0,56% GAM AG
Leclanche (Leclanché SA) 0,11 16,48% Leclanche (Leclanché SA)
Molecular Partners AG 3,74 4,47% Molecular Partners AG
Peach Property Group AG 5,40 0,00% Peach Property Group AG
Phoenix Mecano AG 454,00 -3,81% Phoenix Mecano AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 357,80 -0,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 17,90 -6,28% Schlatter Industries AG
UBS 37,05 -0,16% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,00 1,96% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 18 693,08 -0,96%

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