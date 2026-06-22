Schwache Performance in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben

Am Montag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,43 Prozent leichter bei 19 391,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,407 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,104 Prozent tiefer bei 19 455,25 Punkten in den Handel, nach 19 475,48 Punkten am Vortag.

Bei 19 464,67 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 386,81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Der SPI lag vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 19 052,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SPI 17 202,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 16 447,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell INFICON (+ 8,29 Prozent auf 188,20 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,08 Prozent auf 78,50 CHF), Comet (+ 4,82 Prozent auf 447,60 CHF), Molecular Partners (+ 2,59 Prozent auf 3,17 CHF) und LEM (+ 2,32 Prozent auf 485,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-9,20 Prozent auf 45,40 CHF), Adval Tech (-8,44 Prozent auf 43,40 CHF), Addex Therapeutics (-8,26 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-6,86 Prozent auf 0,07 CHF) und DocMorris (-5,88 Prozent auf 7,68 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 927 295 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 279,300 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at