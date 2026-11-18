Am Mittwoch notierte der SPI via SIX letztendlich 0,53 Prozent schwächer bei 20 936,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,687 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,018 Prozent tiefer bei 21 043,76 Punkten, nach 21 047,65 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21 111,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 20 936,66 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SPI 20 288,85 Punkte auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 20 161,57 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 17 143,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 9,84 Prozent auf 1,34 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,56 Prozent auf 0,95 CHF), Adecco SA (+ 4,14 Prozent auf 25,18 CHF), Ypsomed (+ 3,94 Prozent auf 438,40 CHF) und BioVersys (+ 3,91 Prozent auf 23,90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen GAM (-12,36 Prozent auf 0,05 CHF), Addex Therapeutics (-11,59 Prozent auf 0,02 CHF), StarragTornos (-6,20 Prozent auf 33,30 CHF), Curatis (-5,63 Prozent auf 15,10 CHF) und Molecular Partners (-4,68 Prozent auf 2,24 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die GAM-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 523 504 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 356,882 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at