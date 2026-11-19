Am Donnerstag notierte der SPI via SIX letztendlich 1,00 Prozent schwächer bei 20 728,29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,651 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,097 Prozent höher bei 20 956,96 Punkten, nach 20 936,66 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 971,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 20 728,29 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 2,81 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der SPI einen Stand von 20 271,23 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 20 223,03 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 17 218,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 7,05 Prozent auf 0,05 CHF), DocMorris (+ 4,44 Prozent auf 18,80 CHF), BELIMO (+ 4,00 Prozent auf 767,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,84 Prozent auf 51,40 CHF) und Tecan (N) (+ 2,87 Prozent auf 243,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen BioVersys (-5,86 Prozent auf 22,50 CHF), Xlife Sciences (-5,64 Prozent auf 7,70 CHF), TX Group (-5,47 Prozent auf 166,00 CHF), Schindler (-4,12 Prozent auf 288,40 CHF) und Molecular Partners (-3,57 Prozent auf 2,16 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 873 732 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 353,283 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at