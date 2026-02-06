Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|SPI im Blick
|
06.02.2026 09:28:56
Schwache Performance in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus
Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 18 510,64 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,526 Prozent auf 18 485,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 583,04 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 18 485,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 510,64 Punkten.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1,64 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der SPI mit 18 352,40 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bewegte sich der SPI bei 16 989,38 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 16 757,05 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,47 Prozent nach oben. Bei 18 708,70 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit StarragTornos (+ 1,94 Prozent auf 31,60 CHF), Vaudoise Versicherungen (+ 1,76 Prozent auf 750,00 CHF), Orell Fuessli (+ 1,63 Prozent auf 125,00 CHF), Straumann (+ 1,53 Prozent auf 99,48 CHF) und Orior (+ 1,50 Prozent auf 10,86 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Curatis (-7,74 Prozent auf 15,50 CHF), Ascom (-6,31 Prozent auf 5,05 CHF), Adval Tech (-4,82 Prozent auf 31,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,55 Prozent auf 6,30 CHF) und Private Equity (-4,10 Prozent auf 58,50 CHF).
Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 499 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,831 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick
Die Evolva-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 79,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Curatis AG
|
06.02.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|There’s no business like snow business: the company that creates the perfect piste (Financial Times)
|
05.02.26
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Mittwochmittag nach (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Private Equity Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|34,80
|0,58%
|Ascom
|5,60
|-1,75%
|Curatis AG
|16,45
|-2,08%
|Evolva Holding AG
|0,84
|-8,11%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,90
|-4,17%
|Kudelski S.A. (I)
|1,30
|1,57%
|Orell Fuessli AG
|132,00
|-2,22%
|Orior AG
|12,56
|8,84%
|Private Equity Holding AG
|65,50
|0,77%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|397,40
|0,25%
|StarragTornos Holding
|31,90
|2,90%
|Straumann Holding AG
|109,20
|2,20%
|UBS
|37,14
|-0,11%
|Vaudoise Versicherungen
|818,00
|2,25%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 638,05
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.