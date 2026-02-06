Schwache Performance in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus

Der SPI bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 18 510,64 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,526 Prozent auf 18 485,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 583,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 485,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 510,64 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1,64 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der SPI mit 18 352,40 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bewegte sich der SPI bei 16 989,38 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 16 757,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,47 Prozent nach oben. Bei 18 708,70 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit StarragTornos (+ 1,94 Prozent auf 31,60 CHF), Vaudoise Versicherungen (+ 1,76 Prozent auf 750,00 CHF), Orell Fuessli (+ 1,63 Prozent auf 125,00 CHF), Straumann (+ 1,53 Prozent auf 99,48 CHF) und Orior (+ 1,50 Prozent auf 10,86 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Curatis (-7,74 Prozent auf 15,50 CHF), Ascom (-6,31 Prozent auf 5,05 CHF), Adval Tech (-4,82 Prozent auf 31,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,55 Prozent auf 6,30 CHF) und Private Equity (-4,10 Prozent auf 58,50 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 499 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,831 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 79,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie an.

Redaktion finanzen.at