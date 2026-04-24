Schwache Performance in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück

Um 15:42 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,64 Prozent auf 18 586,54 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,345 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,247 Prozent auf 18 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 705,52 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 686,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 503,59 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,735 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der SPI bei 17 471,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 18 221,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der SPI mit 16 157,82 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,89 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 12,50 Prozent auf 0,63 CHF), INFICON (+ 5,86 Prozent auf 137,40 CHF), Xlife Sciences (+ 5,42 Prozent auf 21,40 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,76 Prozent auf 1,10 CHF) und PolyPeptide (+ 3,48 Prozent auf 35,65 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Perrot Duval SA (-9,60 Prozent auf 45,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,01 Prozent auf 0,31 CHF), Ascom (-7,00 Prozent auf 5,18 CHF), Addex Therapeutics (-6,78 Prozent auf 0,04 CHF) und ams-OSRAM (-6,44 Prozent auf 11,76 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 383 301 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 279,972 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Evolva-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at