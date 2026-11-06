Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zum Handelsstart

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Um 09:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,56 Prozent auf 20 757,23 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,681 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 1,72 Prozent leichter bei 20 722,28 Punkten, nach 21 085,19 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 20 715,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 757,23 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,124 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der SPI bei 19 562,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der SPI bei 20 445,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SPI einen Wert von 16 989,38 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,79 Prozent zu. Bei 21 271,96 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 6,00 Prozent auf 0,14 CHF), Zehnder A (+ 1,65 Prozent auf 74,00 CHF), Autoneum (+ 0,95 Prozent auf 127,40 CHF), Arbonia (+ 0,93 Prozent auf 3,78 CHF) und Glarner Kantonalbank (+ 0,74 Prozent auf 27,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Kudelski (-6,45 Prozent auf 1,31 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Adval Tech (-4,48 Prozent auf 42,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und WISeQey (-3,98 Prozent auf 6,52 USD).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 995 148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 349,317 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at