Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|SPI aktuell
|
11.03.2026 12:27:09
Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück
Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,65 Prozent leichter bei 18 004,53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,393 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,744 Prozent schwächer bei 17 987,32 Punkten in den Handel, nach 18 122,21 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 18 006,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 868,57 Punkten erreichte.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,627 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bewegte sich der SPI bei 18 684,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 737,21 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 11.03.2025, den Stand von 16 811,97 Punkten.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,30 Prozent nach. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 17 574,72 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SPI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Curatis (+ 23,60 Prozent auf 22,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 13,82 Prozent auf 0,70 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 2,79 Prozent auf 47,12 CHF), Romande Energie (+ 2,75 Prozent auf 48,50 CHF) und Kudelski (+ 2,02 Prozent auf 1,26 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen GAM (-5,83 Prozent auf 0,11 CHF), ALSO (-5,70 Prozent auf 155,40 CHF), Ascom (-5,61 Prozent auf 5,05 CHF), SKAN (-3,99 Prozent auf 48,10 CHF) und Vetropack A (-3,94 Prozent auf 19,50 CHF) unter Druck.
Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 849 822 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305,390 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
